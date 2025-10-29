Громкое ограбление Лувра: двое подозреваемых частично признались в преступлении, драгоценности до сих пор не найдены

Несмотря на задержание двух подозреваемых, которые частично признали вину, правоохранители до сих пор не нашли ни одной из похищенных драгоценностей Лувра.

Прошло десять дней после громкого ограбления парижского Лувра, однако драгоценности до сих пор не удалось найти. Об этом заявила прокурор Парижа Лора Бекко, передает Le Figaro.

Двое мужчин, задержанных на прошлой неделе по подозрению в причастности к ограблению музея, частично признали свою вину.

«Я все еще надеюсь, что эти украшения будут найдены и возвращены Лувру и нации. Их невозможно продать, поэтому еще не поздно их вернуть», — сказала Бекко.

Частичное признание подозреваемых

Двое из четырех подозреваемых были задержаны 25 октября после масштабной погони. Оба мужчины, жители города Обервилье в департаменте Сен-Сен-Дени, уже были известны полиции за кражи. Сейчас их допрашивает судья по делу об «организованном ограблении» и «преступном сговоре».

Во время допросов они частично признали участие в преступлении. Один из них — 34-летний гражданин Алжира, работавший курьером, ранее был осужден за кражу и нарушения правил дорожного движения. Второй — 39-летний житель той же коммуны, бывший нелегальный таксист и доставщик, — также имел судимости за кражи.

Следы ДНК обоих были обнаружены на скутере и витринах Галереи Аполлона, где произошло ограбление. Расследование ведут Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) и Центральное управление по борьбе с торговлей культурными ценностями (OCBC) — в деле задействовано около сотни следователей.

«Мы не исключаем, что к преступлению может быть причастна более многочисленная группа, чем четыре человека. В то же время нет доказательств, что кто-либо из сотрудников музея помогал грабителям», — отметила прокурор.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

Также во Франции задержали 2 из 4 подозреваемых в краже сокровищ Лувра на €88 миллионов.

