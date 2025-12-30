  1. В Украине

Номерные знаки для авто бронируют по новым правилам: что стоит знать водителям

20:36, 30 декабря 2025
Водителям напомнили о сроках бронирования, возможности комбинирования периодов и онлайн-оформлении.
Номерные знаки для авто бронируют по новым правилам: что стоит знать водителям
Главный сервисный центр МВД напомнил водителям об обновленном порядке бронирования и ответственного хранения номерных знаков для транспортных средств.

Так, ответственное хранение номеров возможно только на фиксированные периоды: 10 календарных дней, 1 месяц или 1 год (12 месяцев подряд).

Выбирать произвольный срок не разрешается, в то же время автовладельцы могут комбинировать определенные периоды между собой.

Бронирование номерного знака действует 15 дней. В этот период владелец должен закрепить комбинацию за своим автомобилем. Если этого не сделать вовремя, номер возвращается в общую базу, отмечает Кабинет водителя.

Оформить услуги бронирования и хранения номерных знаков можно двумя способами: непосредственно в сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.

В сервисном центре подчеркивают: соблюдение установленных сроков поможет автовладельцам не потерять желаемую номерную комбинацию и заранее спланировать регистрационные действия.

сервисный центр МВД

