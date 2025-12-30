Номерные знаки для авто бронируют по новым правилам: что стоит знать водителям
Главный сервисный центр МВД напомнил водителям об обновленном порядке бронирования и ответственного хранения номерных знаков для транспортных средств.
Так, ответственное хранение номеров возможно только на фиксированные периоды: 10 календарных дней, 1 месяц или 1 год (12 месяцев подряд).
Выбирать произвольный срок не разрешается, в то же время автовладельцы могут комбинировать определенные периоды между собой.
Бронирование номерного знака действует 15 дней. В этот период владелец должен закрепить комбинацию за своим автомобилем. Если этого не сделать вовремя, номер возвращается в общую базу, отмечает Кабинет водителя.
Оформить услуги бронирования и хранения номерных знаков можно двумя способами: непосредственно в сервисном центре МВД или онлайн через Кабинет водителя.
В сервисном центре подчеркивают: соблюдение установленных сроков поможет автовладельцам не потерять желаемую номерную комбинацию и заранее спланировать регистрационные действия.
