Номерні знаки для авто бронюють за новими правилами: що варто знати водіям

Водіям нагадали про строки бронювання, можливість комбінування періодів і онлайн-оформлення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям про оновлений порядок бронювання та відповідального зберігання номерних знаків для транспортних засобів.

Так, відповідальне зберігання номерів можливе лише на фіксовані періоди: 10 календарних днів, 1 місяць або 1 рік (12 місяців поспіль).

Обирати довільний строк не дозволяється, водночас автовласники можуть комбінувати визначені періоди між собою.

Бронювання номерного знака діє 15 днів. У цей час власник має закріпити комбінацію за своїм автомобілем. Якщо цього не зробити вчасно, номер повертається до загальної бази, зазначає Кабінет водія.

Оформити послуги бронювання та зберігання номерних знаків можна двома способами: безпосередньо у сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія.

У сервісному центрі наголошують: дотримання встановлених строків допоможе автовласникам не втратити бажану номерну комбінацію та заздалегідь спланувати реєстраційні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.