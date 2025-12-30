  1. В Україні

Номерні знаки для авто бронюють за новими правилами: що варто знати водіям

20:36, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водіям нагадали про строки бронювання, можливість комбінування періодів і онлайн-оформлення.
Номерні знаки для авто бронюють за новими правилами: що варто знати водіям
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав водіям про оновлений порядок бронювання та відповідального зберігання номерних знаків для транспортних засобів.

Так, відповідальне зберігання номерів можливе лише на фіксовані періоди: 10 календарних днів, 1 місяць або 1 рік (12 місяців поспіль).

Обирати довільний строк не дозволяється, водночас автовласники можуть комбінувати визначені періоди між собою.

Бронювання номерного знака діє 15 днів. У цей час власник має закріпити комбінацію за своїм автомобілем. Якщо цього не зробити вчасно, номер повертається до загальної бази, зазначає Кабінет водія.

Оформити послуги бронювання та зберігання номерних знаків можна двома способами: безпосередньо у сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія.

У сервісному центрі наголошують: дотримання встановлених строків допоможе автовласникам не втратити бажану номерну комбінацію та заздалегідь спланувати реєстраційні дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]