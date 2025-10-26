Во Франции задержали 2 из 4 подозреваемых в краже сокровищ Лувра на €88 миллионов

Драгоценности королевской семьи стоимостью 88 млн евро до сих пор не найдены.

Французские правоохранители задержали двух злоумышленников, причастных к ограблению всемирно известного парижского музея Лувр, сообщает Le Figaro.

Бригада по борьбе с бандитизмом (BRB), которая ведет расследование, при поддержке пограничной полиции задержала одного из подозреваемых в аэропорту Руасси, когда тот пытался вылететь в Алжир.

Второго преступника задержала судебная полиция Парижа в городе Сен-Дени.

По информации издания, по состоянию на утро воскресенья восемь драгоценностей французской королевской семьи стоимостью 88 миллионов евро, похищенных во время ограбления, так и не были найдены.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выразил уверенность в скором раскрытии дела, отметив, что ограбление выявило недостатки в системе безопасности самого известного музея мира.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Париже ограбили Лувр — из музея вынесли 9 предметов из коллекции Наполеона и императрицы. Ограбление Лувра длилось всего семь минут.

Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления Лувра: заказное и с целью отмывания денег.

Добавим, французский музей Лувр оказался под критикой из-за задержек с модернизацией систем безопасности, которые необходимы для надлежащей защиты экспонатов.

После дерзкого ограбления средь бела дня Лувр спрятал самые ценные драгоценности под землей.

