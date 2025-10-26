Практика судів
У Франції затримали 2 із 4 підозрюваних у крадіжці скарбів Лувру на €88 мільйонів

13:39, 26 жовтня 2025
Коштовності королівської родини вартістю 88 млн євро досі не знайдено.
Французькі правоохоронці затримали двох зловмисників, причетних до пограбування всесвітньо відомого паризького музею Лувр, повідомляє Le Figaro.

Бригада по боротьбі з бандитизмом (BRB), яка веде розслідування, за підтримки прикордонної поліції затримала одного з підозрюваних в аеропорту Руассі, коли той намагався вилетіти до Алжиру.

Другого злочинця затримала судова поліція Парижа в місті Сен-Дені.

За інформацією видання, станом на ранок неділі вісім коштовностей французької королівської родини вартістю 88 мільйонів євро, викрадених під час пограбування, так і не були знайдені.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс висловив упевненість у швидкому розкритті справи, зазначивши, що пограбування виявило недоліки в системі безпеки найвідомішого музею світу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

