У Франції затримали 2 із 4 підозрюваних у крадіжці скарбів Лувру на €88 мільйонів

Коштовності королівської родини вартістю 88 млн євро досі не знайдено.

Французькі правоохоронці затримали двох зловмисників, причетних до пограбування всесвітньо відомого паризького музею Лувр, повідомляє Le Figaro.

Бригада по боротьбі з бандитизмом (BRB), яка веде розслідування, за підтримки прикордонної поліції затримала одного з підозрюваних в аеропорту Руассі, коли той намагався вилетіти до Алжиру.

Другого злочинця затримала судова поліція Парижа в місті Сен-Дені.

За інформацією видання, станом на ранок неділі вісім коштовностей французької королівської родини вартістю 88 мільйонів євро, викрадених під час пограбування, так і не були знайдені.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс висловив упевненість у швидкому розкритті справи, зазначивши, що пограбування виявило недоліки в системі безпеки найвідомішого музею світу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

