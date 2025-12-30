Правительство уволило заместителя министра энергетики Ольгу Юхимчук

Ольга Юхимчук больше не занимает должность в Министерстве энергетики.

Фото: mev.gov.ua

Кабмин уволил заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ольгу Юхимчук с должности. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ольга Юхимчук с 2024 по 2025 год занимала должность заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции. В 2025 году она была назначена на должность заместителя министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции.

