Уряд звільнив заступницю міністра енергетики Ольгу Юхимчук

Ольга Юхимчук більше не обіймає посаду у Міністерстві енергетики.

Фото: mev.gov.ua

Кабмін звільнив заступницю міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ольгу Юхимчук з посади. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ольга Юхимчук з 2024 по 2025 рік обіймала посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції. У 2025 році вона була призначена на посаду заступниці міністра енергетики України з питань європейської інтеграції.

