Гучне пограбування Лувру: двоє підозрюваних частково зізналися у злочині, коштовності досі не знайдено

Попри затримання двох підозрюваних, які частково визнали провину, правоохоронці досі не знайшли жодної з викрадених коштовностей Лувру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Минуло десять днів після гучного пограбування паризького Лувру, однак коштовності досі не вдалося знайти. Про це заявила прокурорка Парижа Лора Бекко, передає Le Figaro.

Двоє чоловіків, яких затримали минулого тижня за підозрою в причетності до пограбування музею, частково визнали свою провину.

«Я все ще сподіваюся, що ці прикраси буде знайдено і повернуто Лувру та нації. Їх неможливо продати, тому ще не пізно їх повернути», — сказала Бекко.

Часткове зізнання підозрюваних

Двох із чотирьох підозрюваних було затримано 25 жовтня після масштабного переслідування. Обидва чоловіки, мешканці міста Обервільє в департаменті Сен-Сен-Дені, уже відомі поліції за крадіжки. Нині їх допитує суддя у справі про «організоване пограбування» та «злочинну змову».

Під час допитів вони частково визнали участь у злочині. Один із них — 34-річний громадянин Алжиру, який працював кур’єром, має попередні судимості за крадіжку та порушення правил дорожнього руху. Другий — 39-річний житель тієї ж комуни, колишній нелегальний таксист і доставник, — також мав судимості за крадіжки.

Сліди ДНК обох виявили на скутері та вітринах Галереї Аполлона, де сталося пограбування. Розслідування ведуть Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) та Центральне управління з боротьби з торгівлею культурними цінностями (OCBC) — у справі задіяно близько сотні слідчих.

«Ми не виключаємо, що до злочину може бути причетна більша група, ніж чотири особи. Водночас немає доказів, що хтось із працівників музею допомагав грабіжникам», — зазначила прокурорка.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали 2 із 4 підозрюваних у крадіжці скарбів Лувру на €88 мільйонів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.