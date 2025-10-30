У Франції затримали п’ятьох підозрюваних у гучному пограбуванні Лувру

Серед затриманих — ймовірний учасник нападу, встановлений за слідами ДНК, тоді як викрадені коштовності на суму €88 мільйонів досі не знайдено.

У Франції правоохоронці затримали п’ятьох осіб у 16-му окрузі Парижа та передмісті Сена-Сен-Дені. Операцію провели слідчі Бригади з боротьби з бандитизмом (BRB) у межах розслідування гучного пограбування Лувру. Про це повідомляє Le Figaro.

За інформацією, усі п’ятеро перебувають під вартою, серед них — один із ймовірних учасників пограбування.

Прокурорка Парижа Лора Бекко зазначила, що затримано «кількох осіб, які були цілеспрямовано відпрацьовані слідством».

Вона додала, що поки зарано розкривати деталі, але один із підозрюваних пов’язаний зі злочином через знайдені сліди ДНК.

«Ми вже давно мали його на прицілі під час розслідування», — пояснила прокурорка, зазначивши, що інші затримані можуть допомогти з’ясувати хід подій.

Минулої суботи поліція вже затримала двох чоловіків віком 34 і 39 років, які раніше були відомі правоохоронцям. Одного з них схопили в аеропорту Руассі—Шарль-де-Голль, коли він намагався вилетіти до Алжиру. Під час допитів обидва частково зізналися у скоєному.

Попри це, викрадені коштовності, вартістю близько 88 мільйонів євро, досі не знайдено.

«Я зберігаю надію, що коштовності буде повернено до Лувру й французької нації. Їх неможливо продати — ще не пізно їх повернути», — наголосила прокурорка.

Затриманим пред’явлено обвинувачення у «крадіжці, скоєній організованою групою», та «змові з метою вчинення злочину». Обох відправлено під арешт.

Наразі понад сто слідчих BRB та Центрального управління з боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OCBC) продовжують пошуки четвертого учасника злочину та можливих спільників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Парижі пограбували Лувр — з музею винесли 9 предметів з колекції Наполеона та імператриці. Пограбування Лувру тривало лише сім хвилин.

Прокуратура Парижа розглядає дві версії пограбування Лувру: замовне та з метою відмивання грошей.

Додамо, французький музей Лувр опинився під критикою через затримки з модернізацією систем безпеки, які необхідні для належного захисту експонатів.

Після зухвалого пограбування серед білого дня Лувр заховав найцінніші коштовності під землею.

Також у Франції затримали 2 із 4 підозрюваних у крадіжці скарбів Лувру на €88 мільйонів.

