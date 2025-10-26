У Києві на вихідних запустили двоповерховий автобус на маршрут – фото

У Києві помітили двоповерховий автобус.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці на маршруті №57 цими вихідними у тестовому режимі курсував двоповерховий міський автобус MAN A39, який Київ отримав у подарунок від міста-побратима Берліна. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Транспортний засіб вийшов на лінію лише у вихідні, щоб перевірити його експлуатаційні можливості для подальшого використання на міських маршрутах.

Автобус має 83 місця для сидіння — 28 на першому поверсі та 55 на другому, а також 45 місць для стоячих пасажирів (винятково на нижньому рівні).

Він повністю доступний для маломобільних груп населення: низька підлога, два місця для осіб на кріслах колісних, спеціальна зона для дитячого візка та два пандуси.

Серед технічного оснащення автобуса:

панорамні вікна;

система кондиціювання повітря;

USB-порти для заряджання гаджетів;

автоматична система оплати проїзду;

гучномовне оповіщення про маршрут і зупинки на обох поверхах;

зовнішнє електронне табло з інформацією про маршрут.

Під час тестових рейсів автобус курсував між станцією метро «Академмістечко» та зупинкою Авторинок «Чапаєвка» — з 9:43 до 18:53.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.