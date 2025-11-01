На Закарпатті військовий протаранив пункт пропуску і втік до Угорщини — постраждав прикордонник

Інцидент стався на пункті пропуску «Велика Паладь», де дезертир на автомобілі протаранив шлагбаум, намагаючись збити прикордонника.

На Закарпатті розслідують факт прориву кордону військовослужбовцем. Чоловік протаранив шлагбаум та намагався наїхати на прикордонника. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Вказується, що інцидент стався ввечері 30 жовтня в пункті пропуску «Велика Паладь», що в Берегівському районі.

Встановлено, що водій автомобіля «Toyota» на великій швидкості заїхав на територію КПП, протаранив шлагбаум та незаконно виїхав з України до Угорщини.

Разом з тим, кермувальник намагався збити інспектора прикордонної служби. Спроба виявилась невдалою, але прикордонник таки отримав тілесні ушкодження.

Порушником виявився 38-річний житель міста Берегове, який дезертирував із військової частини.

За вказаними фактами відкрито два кримінальні провадження: посягання на життя військовослужбовця та дезертирства (ч. 1 ст. 348 та ч. 4 ст. 408 КК України). Досудове розслідування триває.

