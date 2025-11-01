На Закарпатье военный протаранил пункт пропуска и сбежал в Венгрию — пострадал пограничник

Инцидент произошел в пункте пропуска «Великая Паладь», где дезертир на автомобиле протаранил шлагбаум, пытаясь сбить пограничника.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье расследуют факт прорыва границы военнослужащим. Мужчина протаранил шлагбаум и попытался наехать на пограничника. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Указывается, что инцидент произошел вечером 30 октября в пункте пропуска «Великая Паладь», что в Береговском районе.

Установлено, что водитель автомобиля «Toyota» на большой скорости заехал на территорию КПП, протаранил шлагбаум и незаконно выехал из Украины в Венгрию.

При этом водитель попытался сбить инспектора пограничной службы. Попытка оказалась неудачной, однако пограничник все же получил телесные повреждения.

Нарушителем оказался 38-летний житель города Берегово, который дезертировал из воинской части.

По указанным фактам открыты два уголовных производства: посягательство на жизнь военнослужащего и дезертирство (ч. 1 ст. 348 и ч. 4 ст. 408 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.