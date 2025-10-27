Верховний Суд: участь судді у попередньому вироку за угодою не є підставою для його відводу в іншій справі

Сторона захисту заявила, що суддя був упередженим, адже раніше входив до складу колегії суддів ВАКС, які ухвалювали вирок про затвердження угоди про визнання винуватості.

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду роз’яснив, що участь судді у складі колегії, яка раніше затвердила угоду про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні щодо тієї ж особи, не є підставою для його відводу при розгляді нової справи.

Деталі справи

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали обвинуваченого винним та засудили за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У касаційній скарзі сторона захисту заявила, що суддя був упередженим, адже раніше входив до складу колегії суддів Вищого антикорупційного суду, які ухвалювали вирок про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні.

Позиція Верховного Суду

ККС залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Суд вказав, що правила, які виключають участь судді у розгляді того чи іншого кримінального провадження регламентовано статтями 75, 76 КПК, однак ці статті не виключають участь судді у розгляді кримінального провадження, якщо він брав участь під час постановлення вироку про затвердження угоди про визнання винуватості в іншому кримінальному провадженні.

Відтак, стороні захисту було відомо про затвердження угоди про визнання винуватості із особою, але вона не мала сумнівів у неупередженості колегії суддів, яка розглядала кримінальне провадження. Лише після ухвалення обвинувального вироку захист висловив аргумент про неможливість судді брати участь у кримінальному провадженні.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 12 серпня 2025 року у справі №991/1710/22 (провадження №51-677км25).

