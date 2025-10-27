Практика судов
Верховный Суд: участие судьи в предыдущем приговоре по соглашению не является основанием для его отвода в другом деле

08:00, 27 октября 2025
Сторона защиты заявила, что судья был предвзятым, ведь ранее входил в состав коллегии судей ВАКС, выносивших приговор об утверждении соглашения о признании виновности.
Кассационный уголовный суд Верховного Суда разъяснил, что участие судьи в составе коллегии, которая ранее утвердила соглашение о признании вины в другом уголовном производстве в отношении того же лица, не является основанием для его отвода при рассмотрении нового дела.

Детали дела

Суды первой и апелляционной инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 – ч. 2 ст. 15 – ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

В кассационной жалобе сторона защиты заявила, что один из судей был предвзятым, поскольку ранее входил в состав коллегии судей Высшего антикоррупционного суда, которая вынесла приговор об утверждении соглашения о признании вины между прокурором и обвиняемым в другом уголовном производстве.

Позиция Верховного Суда

КУС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Суд указал, что правила, исключающие участие судьи в рассмотрении того или иного уголовного производства, регламентированы статьями 75 и 76 УПК, однако эти статьи не исключают участие судьи в рассмотрении уголовного дела, если он принимал участие в постановлении приговора об утверждении соглашения о признании вины в другом уголовном производстве.

Таким образом, стороне защиты было известно о наличии соглашения о признании вины с лицом, однако она не высказывала сомнений в беспристрастности коллегии судей, рассматривавшей уголовное дело. Лишь после вынесения обвинительного приговора защита заявила аргумент о невозможности участия судьи в данном производстве.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 12 августа 2025 года по делу №991/1710/22 (производство №51-677км25).

