Нацбанк пропонує запровадити податки на електромобілі та дрібні посилки

НБУ бачить вихід у податках на «непріоритетний імпорт».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нацбанк вважає за доцільне запровадити податки на електромобілі та посилки вартістю до €150 для обмеження непріоритетного імпорту та підтримки економіки. Про це йдеться у звіті НБУ за жовтень 2025 року.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за січень–вересень 2025 року досяг $24,9 млрд через зростання імпорту, переважно для оборони та відновлення.

У НБУ зазначили, що зростання імпорту має інвестиційний характер, пов’язаний зі стратегічними потребами безпеки, а не споживчим бумом чи низькою конкурентоспроможністю українських товарів. Споживчий імпорт зріс на 8% за січень–серпень, а його частка в загальному імпорті зменшилася.

Для коригування дефіциту пропонують скоротити непріоритетні видатки та оподаткувати некритичний імпорт – електромобілі, предмети розкоші та посилки до €150 – без значних негативних наслідків для економіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.