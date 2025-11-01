Нацбанк предлагает ввести налоги на электромобили и мелкие посылки

НБУ видит выход в налогах на «неприоритетный импорт».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нацбанк считает целесообразным ввести налоги на электромобили и посылки стоимостью до €150 для ограничения не приоритетного импорта и поддержки экономики. Об этом говорится в отчете НБУ за октябрь 2025 года.

Дефицит текущего счета платежного баланса за январь-сентябрь 2025 года достиг $24,9 млрд из-за роста импорта, преимущественно для обороны и восстановления.

В НБУ отметили, что рост импорта носит инвестиционный характер, связанный со стратегическими потребностями безопасности, а не потребительским бумом или низкой конкурентоспособностью украинских товаров. Потребительский импорт вырос на 8% за январь-август, а его доля в общем импорте уменьшилась.

Для корректировки дефицита предлагают сократить не приоритетные расходы и обложить налогом некритический импорт – электромобили, предметы роскоши и посылки до €150 – без значительных негативных последствий для экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.