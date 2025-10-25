У Києві рятувальники дістали трьох кошенят з-під завалів — ДСНС, відео

У Києві рятувальники під час ліквідації наслідків обстрілу врятували трьох кошенят — усі вже знайшли домівки.

Під час робіт із ліквідації наслідків ворожого обстрілу київські вогнеборці знайшли трьох маленьких кошенят — дівчинку та двох хлопчиків. Рятувальники одразу звернулися до мешканців із проханням допомогти знайти для малечі нові родини.

Менш ніж за годину від оголошення повідомлення, дівчинка вже знайшла свій дім, а двох хлопців заберуть згодом – о 20:00.

Рятувальники допомагають не лише людям. Так, бійці Державної служби України з надзвичайних ситуацій виявили та врятували двох котів, папуг, кролика та собаку в будинку в Києві, зруйнованому внаслідок російської атаки 31 липня.

