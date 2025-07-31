Людей викидало з їхніх квартир – очільник МВС Ігор Клименко про удар в будинок у Святошинському районі

За його словами, сила вибуху була настільки потужною, що мешканців буквально викидало з їхніх помешкань унаслідок атаки.

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У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши безпілотні літальні апарати та ракети. Атака спричинила значні руйнування в кількох районах столиці, зокрема в житлових будинках.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, коментуючи наслідки удару в Святошинському районі, зазначив: «Навіть цей пагорб постраждав, тобто людей викидало прямо зі своїх квартир. Саме сьогодні дійсно. Це було п'яте ранку і люди ще відпочивали».

Наразі екстрені служби працюють на місцях уражень, надаючи допомогу постраждалим і ліквідовуючи наслідки обстрілу.

Як раніше повідомлялося, РФ здійснила комбіновану атаку на Київ ракетами й дронами, в результаті – руйнування в чотирьох районах столиці. Через обстріл у Києві перекриті вулиці та змінено рух транспорту.

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