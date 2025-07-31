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Завали, згорілі авто та магазини – відео апокаліпсу в Києві після російської атаки

08:12, 31 липня 2025
РФ здійснила комбіновану атаку на Київ ракетами й дронами, в результаті – руйнування в чотирьох районах столиці.
Завали, згорілі авто та магазини – відео апокаліпсу в Києві після російської атаки
Фото: ДСНС
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У ніч на 31 липня російські війська здійснили комбінований удар по Києву, застосувавши безпілотні літальні апарати (БпЛА) та ракети. За даними екстрених служб, станом на ранок підтверджено загибель шести осіб, серед яких шестирічний хлопчик. Четверо людей загинули в Святошинському районі, ще двоє – у Солом’янському. Станом на 7 ранку, кількість постраждалих у столиці сягнула 48 осіб, з яких 29 перебувають у лікарнях. Рятувальна операція триває. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Святошинському районі внаслідок атаки зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку. На місці події активно працюють екстрені служби, які розбирають завали та надають допомогу. Також зафіксовано пожежі в кількох нежитлових будівлях району.

У Солом’янському районі пошкоджено квартири в кількох житлових будинках, а також зафіксовано займання автомобілів. Окрім цього, є пошкодження та пожежі на кількох об’єктах нежитлової забудови.

У Голосіївському районі ворожий удар спричинив пошкодження будівель, зокрема приміщень школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибито вікна в дитячому відділенні одного з медичних закладів.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях уражень, надаючи допомогу постраждалим та ліквідовуючи наслідки атаки.

В мережі ширяться відео, як виглядають дороги, наче кадри з фільму про апокаліпсис.

Фото: ДСНС

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