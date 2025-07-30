У секретній кімнаті ФБР знайшли тисячі документів про нібито змову Трампа з Росією

У ФБР знайшли секретну кімнату з тисячами документів про «справу Трампа–Росія» — їх готують до оприлюднення.

Джерело фото: FOX News

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У штаб-квартирі ФБР виявили секретну кімнату з «мішками для спалювання», в яких зберігалися тисячі документів, позначених як класифіковані або вищого рівня, повʼязаних з розслідуванням так званої змови Дональда Трампа з Росією. Про це повідомили джерела Fox News.

За інформацією медіа, директор ФБР Каш Патель та його команда знайшли ці документи в межах пошуку за запитом голови Судового комітету Сенату Чака Грасслі. Серед них — засекречений додаток до фінального звіту спецпрокурора Джона Дурхама, який містить розвідінформацію, щодо ролі ФБР у поширенні наративу про нібито змову Трампа з Росією.

Патель заявив, що документи й жорсткі диски десятиліттями зберігалися в закритому приміщенні, про яке «ніхто не знав».

Директор ФБР і його команда працюють над документами, деякі з яких стосуються чутливих розслідувань, включаючи початкове розслідування ФБР щодо Трампа і Росії, відоме всередині бюро як Crossfire Hurricane.

Декласифіковані матеріали вже передали сенатору Грасслі, який планує оприлюднити їх для громадськості.

Команда Грасслі вже почала опрацювання матеріалів, тоді як Патель готує решту документів до передачі в Конгрес на запит відповідних комітетів.

За даними джерел Fox News, йдеться про можливий координаційний план окремих структур американського уряду, спрямований на дискредитацію кампанії Трампа.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом відео з арештом експрезидента Барака Обами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.