Трамп опублікував ШІ-відео з арештом Барака Обами

Дональд Трамп опублікував ШІ-відео, на якому показане ув'язнення Обами.

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Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом відео з арештом екс-президента Барака Обами.

Відео починається з фрагментів виступів американських політиків, у тому числі Обами та екс-президента США Джо Байдена, в яких всі вони говорять одну фразу: "Ніхто не вище закону".

Потім на відео показаний Овальний кабінет, в якому Трамп та Обама сидять у кріслах. Несподівано з'являються агенти ФБР і надягають кайданки на Обаму.

Після цього відео демонструє Барака Обаму у помаранчевій тюремній робі.

Раніше Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у шахрайстві на президентських виборах 2016 року.

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