Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КАС ВС за червень

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів.

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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за червень 2025 року.

В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:

- недопустимість формального підходу при вирішенні питання щодо надання статусу учасника бойових дій;

- поширення вимоги закону щодо виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на адвокатські об’єднання;

- розрахункову величину для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року;

- межі податкових обмежень щодо відшкодування ПДВ в разі застосування санкцій до акціонерів платника на підставі Закону України «Про санкції»;

- строк для подання заяви щодо списання недоїмки з єдиного внеску;

- особливості визначення строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в умовах карантину та воєнного стану;

- притягнення службової особи до матеріальної відповідальності у зв’язку із затримкою розрахунку з працівником при його звільненні.

Також оприлюднили правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:

- обчислення строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі правонаступництва суб’єкта владних повноважень;

- недостатність факту відкриття виконавчого провадження як підстави для вжиття заходів забезпечення позову.

Упродовж червня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.

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