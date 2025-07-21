Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КАС ВС за червень

Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі ВС за червень 2025 року.
В огляді відображено правові позиції колегій суддів КАС ВС, які матимуть значення для формування єдності судової практики при вирішенні публічно-правових спорів, зокрема про:
- недопустимість формального підходу при вирішенні питання щодо надання статусу учасника бойових дій;
- поширення вимоги закону щодо виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю на адвокатські об’єднання;
- розрахункову величину для посадового окладу та окладу за військове звання з 20 травня 2023 року;
- межі податкових обмежень щодо відшкодування ПДВ в разі застосування санкцій до акціонерів платника на підставі Закону України «Про санкції»;
- строк для подання заяви щодо списання недоїмки з єдиного внеску;
- особливості визначення строку дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами в умовах карантину та воєнного стану;
- притягнення службової особи до матеріальної відповідальності у зв’язку із затримкою розрахунку з працівником при його звільненні.
Також оприлюднили правові висновки з питань застосування процесуального закону, зокрема про:
- обчислення строку на апеляційне оскарження судового рішення у разі правонаступництва суб’єкта владних повноважень;
- недостатність факту відкриття виконавчого провадження як підстави для вжиття заходів забезпечення позову.
Упродовж червня 2025 року КАС ВС висловлював також інші, не менш актуальні правові позиції, з якими можна ознайомитися в огляді судової практики.
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