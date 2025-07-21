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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за июнь

15:55, 21 июля 2025
В обзоре отражены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики КАС ВС за июнь
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Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе ВС за июнь 2025 года.

В обзоре приведены правовые позиции коллегий судей КАС ВС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики при разрешении публично-правовых споров, в частности по вопросам:

  • недопустимости формального подхода при решении вопроса о предоставлении статуса участника боевых действий;
  • распространения требований закона относительно выполнения норматива трудоустройства лиц с инвалидностью на адвокатские объединения;
  • расчетной величины для должностного оклада и оклада за воинское звание с 20 мая 2023 года;
  • пределов налоговых ограничений по возмещению НДС в случае применения санкций к акционерам плательщика на основании Закона Украины «О санкциях»;
  • срока подачи заявления о списании недоимки по единому взносу;
  • особенностей определения срока действия разрешений на размещение внешней рекламы в условиях карантина и военного положения;
  • привлечения должностного лица к материальной ответственности в связи с задержкой расчета с работником при его увольнении.

Также опубликованы правовые выводы по вопросам применения процессуального закона, в частности о:

  • исчислении срока на апелляционное обжалование судебного решения в случае правопреемства субъекта властных полномочий;
  • недостаточности факта открытия исполнительного производства как основания для принятия мер обеспечения иска.

В течение июня 2025 года КАС ВС также высказывал другие не менее актуальные правовые позиции, с которыми можно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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