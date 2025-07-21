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Геннадий Шаповалов заявил, что комплектование армии должно стать осознанным выбором граждан

15:01, 21 июля 2025
Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Геннадий Шаповалов указал, что комплектация войск, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан.
Геннадий Шаповалов заявил, что комплектование армии должно стать осознанным выбором граждан
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Новоназначенный командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Геннадий Шаповалов выступил с первым заявлением после назначения, в котором обозначил приоритеты своей работы на посту. Он подчеркнул, что для него это — большая честь и одновременно чрезвычайная ответственность.

«Полностью осознаю все вызовы этой должности. Ценю доверие Президента Украины, Министра обороны и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и готов к совместной работе в единой команде с каждым уровнем государственной и военной вертикали», — заявил Шаповалов.

Командующий отметил, что имеет практический опыт управления боевой бригадой, оперативным командованием «Юг» и группировкой «Таврия», поэтому глубоко понимает потребности личного состава и логику принятия решений на разных уровнях. Важным инструментом для развития Сухопутных войск он также назвал взаимодействие с международными партнерами — для масштабирования стандартов и обмена опытом.

Ключевой задачей Шаповалов назвал генерацию войск, которая включает формирование, подготовку и доукомплектование боевых частей. Он подчеркнул, что комплектование армии должно стать осознанным выбором граждан, ведь именно на фронте сегодня решается будущее Украины.

Отдельный акцент сделан на совершенствовании боевой подготовки. Командующий отметил важность внедрения современных методик, основанных на реальном опыте, и развития инструкторского состава.

Среди приоритетов — развитие всех составляющих Сухопутных войск, в частности пехоты, танковых подразделений, артиллерии, ПВО, армейской авиации, а также активное использование беспилотников, современных средств связи и систем управления.

«Вы — сердце нашей обороны», — обратился Шаповалов к военнослужащим, пообещав поддержку и достойные условия службы.

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ВСУ армия война

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