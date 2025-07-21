В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

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Международным партнерам пора задуматься о том, чтобы их финансовая помощь могла использоваться на нужды ВСУ и сектора обороны Украины в целом. Об этом заявила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

Напомним, в 2024 году министр финансов Сергей Марченко уже отмечал, что международным партнерам пора снять табу на финансирование зарплат украинским военным.

Как отметила Пидласа, после изменений в Бюджет-2025, которыми будет добавлено 412,4 млрд грн на сектор нацбезопасности и обороны, финансовый ресурс на сектор составит 2,6 трлн грн. Это 31,1% от прогнозируемого ВВП на этот год. И Украина уже несколько лет стабильно занимает первое место в мире по этому показателю.

«Для сравнения, второе место в мире занимает Израиль, который тратит на оборону 8,8% своего ВВП (по данным SIPRI). Конечно, можно спорить о том, что номинальный ВВП Израиля выше, чем Украины, но даже в абсолютных показателях в прошлом году Украина потратила на нужды обороны на $20 млрд больше, чем Израиль.

Мы также тратим чрезвычайно большую долю своего бюджета на нужды обороны — 62,5% расходов общего фонда в первом полугодии 2025. После изменений будет 59% расходов общего фонда (план, по факту, возможно, и больше) и 66% всех расходов.

И напомню, что весь этот ресурс Украина мобилизует самостоятельно – через собственные доходы и внутренние заимствования, потому что за исключением Великобритании, международные партнеры пока не позволяют использовать свою помощь на нужды сектора», — отметила глава комитета.

Роксолана Пидласа подчеркнула, что вопрос заключается в том, насколько это ограничение относительно неиспользования помощи партнеров на потребности ВСУ оправдано, когда бюджет войны РФ составляет $140-150 млрд (по разным оценкам), и это почти в 2,5 раза больше, чем бюджет обороны Украины.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», МВФ уже имеет практику, когда согласовывает сотрудничество со странами без требований относительно реформ – в то время как Украине приходится постоянно отчитываться о выполнении «структурных маяков».

Автор: Наталя Мамченко

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