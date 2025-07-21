Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

14:57, 21 липня 2025
Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.
У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародним партнерам час замислитися над тим, щоб їх фінансова допомога могла використовуватися на потреби ЗСУ та сектору оборони України загалом. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, у 2024 році міністр фінансів Сергій Марченко вже зазначав, що міжнародним партнерам час зняти табу на фінансування зарплат українським військовим.

Як зауважила Підласа, після змін до Бюджету-2025, якими буде додано 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор складе 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік. І Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за цим показником.

«Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI). Звісно, можна сперечатись про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий, ніж України, але навіть в абсолютних показниках в минулому році Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.

Ми також витрачаємо надзвичайно велику частку свого бюджету на потреби оборони -

62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025. Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків.

І нагадаю, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно – через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору», зауважила голова комітету.

Роксолана Підласа підкреслила, що питання полягає у тому, наскільки це обмеження стосовно невикористання допомоги партнерів на потреби ЗСУ виправдано, коли бюджет війни РФ $140-150 млрд (за різними оцінками), і це майже в 2,5 рази більше, ніж бюджет оборони України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Україна оборона військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

У СБУ відповіли НАБУ і САП: заяви про можливе розкриття СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, є маніпуляцією

Співробітники СБУ не отримували доступ до інформації про негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП – у СБУ відреагували на звинувачення НАБУ і САП.

МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною без вимог реформ, в той час, як Україні довелося пройти 8 переглядів з вимогами – Роксолана Підласа

МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків»

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду