У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Міжнародним партнерам час замислитися над тим, щоб їх фінансова допомога могла використовуватися на потреби ЗСУ та сектору оборони України загалом. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Нагадаємо, у 2024 році міністр фінансів Сергій Марченко вже зазначав, що міжнародним партнерам час зняти табу на фінансування зарплат українським військовим.
Як зауважила Підласа, після змін до Бюджету-2025, якими буде додано 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор складе 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік. І Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за цим показником.
«Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI). Звісно, можна сперечатись про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий, ніж України, але навіть в абсолютних показниках в минулому році Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.
Ми також витрачаємо надзвичайно велику частку свого бюджету на потреби оборони -
62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025. Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків.
І нагадаю, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно – через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору», зауважила голова комітету.
Роксолана Підласа підкреслила, що питання полягає у тому, наскільки це обмеження стосовно невикористання допомоги партнерів на потреби ЗСУ виправдано, коли бюджет війни РФ $140-150 млрд (за різними оцінками), і це майже в 2,5 рази більше, ніж бюджет оборони України.
Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків».
Автор: Наталя Мамченко
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