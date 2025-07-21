У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

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Міжнародним партнерам час замислитися над тим, щоб їх фінансова допомога могла використовуватися на потреби ЗСУ та сектору оборони України загалом. Про це заявила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Нагадаємо, у 2024 році міністр фінансів Сергій Марченко вже зазначав, що міжнародним партнерам час зняти табу на фінансування зарплат українським військовим.

Як зауважила Підласа, після змін до Бюджету-2025, якими буде додано 412,4 млрд грн на сектор нацбезпеки і оборони, фінансовий ресурс на сектор складе 2,6 трлн грн. Це 31,1% від прогнозованого ВВП на цей рік. І Україна вже кілька років стабільно займає перше місце у світі за цим показником.

«Для порівняння друге місце в світі займає Ізраїль, який витрачає на оборону 8,8% свого ВВП (за даними SIPRI). Звісно, можна сперечатись про те, що номінальний ВВП Ізраїлю вищий, ніж України, але навіть в абсолютних показниках в минулому році Україна витратила на потреби оборони на $20 млрд більше, ніж Ізраїль.

Ми також витрачаємо надзвичайно велику частку свого бюджету на потреби оборони -

62,5% видатків загального фонду в першому півріччі 2025. Після змін буде 59% видатків загального фонду (план, по факту, можливо, і більше) і 66% всіх видатків.

І нагадаю, що весь цей ресурс Україна мобілізує самостійно – через власні доходи і внутрішні запозичення, тому що за винятком Великої Британії, міжнародні партнери наразі не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору», зауважила голова комітету.

Роксолана Підласа підкреслила, що питання полягає у тому, наскільки це обмеження стосовно невикористання допомоги партнерів на потреби ЗСУ виправдано, коли бюджет війни РФ $140-150 млрд (за різними оцінками), і це майже в 2,5 рази більше, ніж бюджет оборони України.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків».

Автор: Наталя Мамченко

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