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МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною без вимог реформ, в той час, як Україні довелося пройти 8 переглядів з вимогами – Роксолана Підласа

14:01, 21 липня 2025
МВФ вже має практику, коли погоджує співпрацю з країнами без вимог стосовно реформ – в той час, як Україні доводиться постійно звітувати про виконання «структурних маяків»
МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною без вимог реформ, в той час, як Україні довелося пройти 8 переглядів з вимогами – Роксолана Підласа
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Після того, як Верховна Рада у серпні проголосує законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, яким більш, ніж на 400 млрд грн збільшить оборонні видатки, потрібно буде переходити на планування бюджету на 2026 рік.

Ключову роль у бюджетному плануванні відіграє Міжнародний валютний фонд (МВФ). Фактично без МВФ жодне бюджетне планування не відбувається.

Разом з тим, МВФ постійно розширює свої вимоги до України – зокрема, наразі відомо про вимоги посилити збір податків з доходів, які отримуються через онлайн-платформи (у тому числі, звичайними громадянами, які продають свої речі через інтернет), внести зміни до КПК, провести призначення на ключові посади за вирішальної ролі міжнародних експертів, делегованих донорами тощо.

Однак, як свідчить практика самого ж МВФ, він може погодити програму співпраці з країною і без необхідності вимог стосовно реформ (так званих «структурних маяків»). Про це розповіла голова бюджетного Комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Так, за її словами, потреба у зовнішньому фінансуванні на наступний рік не зменшиться. Потреби зберігаються на рівні понад 40 млрд доларів.

«Урсула фон дер Ляєн заявляла, що вона переймається питанням непокритої частини цієї потреби у 19 млрд доларів. Але, я думаю, що це не має бути лише проблемою Європейського Союзу.

Я би хотіла сказати що ми очікуємо від МВФ продовження і, можливо, збільшення підтримки в 2026 році. До прикладу, як народний депутат, я можу звернути увагу, що у 2025 році Міжнародний валютний фонд погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів з яких 12 млрд доларів було initial disbursement (тобто, без структурних маяків).

Водночас, нагадаю, що для того, щоб отримати трохи більше 6 млрд доларів Україні потрібно було прийти 8 переглядів програми.

Тому я бачу тут великий потенціал до співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими донорами українського бюджету» – підкреслила Роксолана Підласа.

Також, на питання, чи можуть бути ще перегляди держбюджету в 2025 році, вона зазначила, що «для того, щоб зробити ще один такий перегляд або хоча би наполовину такий перегляд і збільшити видатки на потреби оборони, нам потрібно буде ухвалити якийсь більш креативні рішення щодо збільшення доходів власних доходів держави, тому що оборонне фінансується лише з власних доходів (за винятком тих коштів, які надходять від Великої Британії)».

Втім, як вона підкреслила, ці «креативні рішення» не означають, що влада планує підвищення податків. «Ми однозначно не плануємо підвищення податків», підкреслила голова бюджетного комітету.  

Автор: Наталя Мамченко

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МВС Україна реформа

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