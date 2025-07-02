Україна має швидко ухвалити закон про податки з продажу товарів через онлайн-платформи – де ознайомитися з вимогою МВФ, документ

Де можна ознайомитися з текстом Меморандуму з МВФ, зокрема з вимогою про ухвалення закону щодо податків з продажу товарів через онлайн-платформи.

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Як відомо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила 8-мий перегляд програми фінансування для України. Україна отримала черговий транш в розмірі близько 500 млн доларів США.

​​У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми. Зокрема, Україна виконала такий структурний маяк, як подання законопроекту про зміни для запровадження вимог податкової звітності для операторів цифрових платформ. Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», йдеться про законопроект 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться платити до 23% податків з отриманих коштів.

Так, в розділі документу про структурні фіскальні реформи (пункт 15) МВФ зазначає, що ефективне впровадження Національної стратегії доходів (НСД) є надзвичайно важливим для покращення збору податків та ділового клімату.

«Співробітники (МВФ – прим. ред.) вітають значний прогрес, очевидний з нещодавно опублікованого владою звіту про реалізацію НСД у 2024 році.

Законопроект про вимоги до звітності для операторів цифрових платформ має бути швидко ухвалений, щоб вивести значний та зростаючий сектор економіки з тіні.

У середині травня було створено робочу групу для розробки операційного плану (кінець вересня 2025 структурний маяк) щодо консолідації ІТ-систем Міністерства фінансів, Державної податкової служби (ДПС) та Державної митної служби (ДМС) — це значна реформа, спрямована на модернізацію адміністрування доходів та усунення недоліків в управлінні (Меморандум про економічну та фінансову політику, пункт 24).

У НСД успішна реалізація цієї ІТ-реформи є передумовою для реформ, спрямованих на те, щоб зробити податкову систему більш прогресивною та ефективною.

Співробітники (МВФ – прим. ред.) закликали владу докласти додаткових зусиль для вирівнювання умов між звичайними платниками податків, платниками податків на «спрощеній системі» та неоподатковуваною тіньовою економікою.

Наприклад, більш суворі зусилля зі збору ПДВ з роздрібних підприємств забезпечать оподаткування товарів, вироблених у тіньовій економіці та контрабандного імпорту, в точці продажу», йдеться у тексті документу.

«Відповідні законодавчі зміни були подані до парламенту 30 квітня 2025 року. Ми прагнемо їх швидкого ухвалення до кінця 2025 року. Для подальшого стимулювання податкової дисципліни законопроект передбачає 5-відсотковий податок з обороту на дохід, отриманий через цифрові платформи. При цьому закон не вводитиме нових винятків з ПДВ» – вказує зі свого боку уряд.

Нижче наводимо відповідні витяги та повний текст Меморандуму.

Детальніше про законопроект щодо введення податків для громадян з продажу речей через онлайн-платформи можна дізнатися у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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