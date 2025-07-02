Украина должна быстро принять закон о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы – где ознакомиться с требованием МВФ, документ

Где можно ознакомиться с текстом Меморандума с МВФ, в частности с требованием о принятии закона о налогах с продажи товаров через онлайн-платформы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил 8-й пересмотр программы финансирования для Украины. Украина получила очередной транш в размере около 500 млн долларов США.

В МВФ отметили прогресс украинской стороны в выполнении условий программы. В частности, Украина выполнила такой структурный маяк, как представление законопроекта об изменениях для введения требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ. Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о законопроекте 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Так, в разделе документа о структурных фискальных реформах (пункт 15) МВФ отмечает, что эффективное внедрение Национальной стратегии доходов (НСД) является чрезвычайно важным для улучшения сбора налогов и делового климата.

«Сотрудники (МВФ – прим. ред.) приветствуют значительный прогресс, очевидный из недавно опубликованного властями отчета о реализации НСД в 2024 году.

Законопроект о требованиях к отчетности для операторов цифровых платформ должен быть быстро принят, чтобы вывести значительный и растущий сектор экономики из тени.

В середине мая была создана рабочая группа для разработки операционного плана (конец сентября 2025 структурный маяк) по консолидации IT-систем Министерства финансов, Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС) — это значительная реформа, направленная на модернизацию администрирования доходов и устранение недостатков в управлении (Меморандум об экономической и финансовой политике, пункт 24).

В НСД успешная реализация этой IT-реформы является предпосылкой для реформ, направленных на то, чтобы сделать налоговую систему более прогрессивной и эффективной.

Сотрудники (МВФ – прим. ред.) призвали власти приложить дополнительные усилия для выравнивания условий между обычными налогоплательщиками, налогоплательщиками на «упрощенной системе» и необлагаемой налогом теневой экономикой.

Например, более строгие усилия по сбору НДС с розничных предприятий обеспечат налогообложение товаров, произведенных в теневой экономике и контрабандного импорта, в точке продажи», — говорится в тексте документа.

«Соответствующие законодательные изменения были поданы в парламент 30 апреля 2025 года. Мы стремимся к их быстрому принятию до конца 2025 года. Для дальнейшего стимулирования налоговой дисциплины законопроект предусматривает 5-процентный налог с оборота на доход, полученный через цифровые платформы. При этом закон не будет вводить новых исключений по НДС», — указывает со своей стороны правительство.

Ниже приводим соответствующие выдержки и полный текст Меморандума.

Подробнее о законопроекте по введению налогов для граждан с продажи вещей через онлайн-платформы можно узнать в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.