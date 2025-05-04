С продажи детского самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% налогов – Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств.

Также Государственная налоговая служба сможет по запросу получать данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть налоговая получит доступ к банковской тайне относительно счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продажи товаров, предложения жилья в аренду и т.д.

В свою очередь, онлайн-платформы будут обязаны передавать в налоговую информацию, включающую адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местонахождения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», подотчетная деятельность в понимании Кабмина – это любой из следующих видов деятельности, осуществляемых продавцом через платформу за вознаграждение:

предоставление в аренду недвижимого имущества, включая жилую и нежилую недвижимость, а также любое другое недвижимое имущество и места для парковки;

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств.

Доход физического лица – подотчетного продавца от осуществления подотчетной деятельности через хотя бы одну платформу облагается налогом по ставке 5% при условии выполнения требований пункта 178-1.2 Налогового кодекса (например, если такое лицо открыло спецсчет для осуществления соответствующей деятельности для целей налогообложения и т.д.).

Однако доход такого физического лица – подотчетного продавца будет облагаться налогом по ставке 18%, если оператор платформы не выполняет обязанности, установленные пунктом 347.2 статьи 347 Налогового кодекса (например, не подал заявление о постановке на учет в налоговой именно как подотчетный оператор платформы).

Как отметила член налогового комитета парламента Ольга Василевская-Смаглюк, этот законопроект вводит новые налоговые правила для OLX и других онлайн-платформ.

«Украина готовится к внедрению стандартов ЕС в сфере налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы – такие как OLX, Prom, Kabanchik, Booking, BlaBlaCar и другие», – отметила она.

Для обычных пользователей законопроект предусматривает, по ее словам, следующее:

Если вы не ФЛП и получаете доход через OLX, Prom, BlaBlaCar или Airbnb – сможете платить только 5% налога;

Но нужно открыть отдельный спецсчет и сообщить о нем платформе;

Если у человека не более 3 продаж в год на сумму до 2000 евро – платформа сама удержит 5%, и больше ничего не нужно;

Если же заработки превышают 6,7 млн грн или человек использует наемный труд – нужно декларироваться и платить 18%.

«Это позволит избежать «черного нала», сделать ваш доход официальным – и при этом избежать сложной регистрации как ФЛП», – добавила она.

В свою очередь, первый заместитель главы налогового комитета парламента Ярослав Железняк отметил, что законопроект содержит риск, что людей будут облагать налогом по ставке 23%. Кроме того, там прямо прописано раскрытие банковской тайны.

Член Комитета ВР по вопросам налоговой политики Нина Южанина отметила, что законопроект Кабмина «является парадоксальным».

Так, на данный момент доход от продажи дома или квартиры стоимостью 10 миллионов гривен не облагается налогом (одна продажа в год при условии владения более 3 лет). Доход от продажи легкового автомобиля стоимостью 5 миллионов гривен также не облагается налогом (одна продажа в год).

В то же время, если законопроект Кабмина будет принят, то, по ее словам, доход от продажи детского самоката стоимостью 200 гривен на сайте бесплатных объявлений будет облагаться налогом по ставке 10% или 23% (большая ставка, если продажа самоката будет четвертой продажей в год, а до этого лицо продаст еще три детские игрушки). «И это при том, что все эти вещи были приобретены с доходов, уже обложенных НДФЛ и военным сбором», – отметила она.

Итак, доходы физических лиц от продажи товаров или предоставления услуг через цифровые платформы будут облагаться НДФЛ по ставкам 5% или 18% и военным сбором (5%).

По словам Южаниной, право на налогообложение доходов по ставке НДФЛ 5% (плюс 5% военного сбора) будет иметь налогоплательщик-резидент, который соответствует следующим требованиям:

имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для целей осуществления подотчетной деятельности, и предоставил банку согласие на раскрытие банком информации, содержащей банковскую тайну;

осуществляет расчеты с использованием такого счета;

не является самозанятым лицом;

не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы (около 6,7 миллионов гривен по состоянию на 1.01.2025);

не осуществляет продажу подакцизных товаров.

«При этом, если в течение календарного года совершено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро, физическое лицо имеет право не открывать специальный текущий счет в банке для осуществления подотчетной деятельности, а использовать существующие текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.

В таком случае ставка налогообложения составит 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Итак, с первых трех продаж подержанных вещей на OLX удержат 10%, а уже с четвертой, если физическое лицо не откроет специальный счет и не согласится на раскрытие банковской тайны, – 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора), – пояснила Нина Южанина.

Какие еще новшества предусматривает законопроект

Василевская-Смаглюк добавила, что законопроект также предусматривает:

международный обмен информацией о доходах, полученных через платформы;

5% льготного налога для физических лиц, не являющихся ФЛП, но продающих или сдающих в аренду через платформы;

обязанности налогового агента возлагаются на платформу: она должна удержать и уплатить налог за физлицо;

лимиты: до 6,7 млн грн в год без регистрации ФЛП, но со специальным счетом и без использования наемных работников;

микропродавцы с менее чем 3 операциями на сумму до 2000 евро могут работать без спецсчета (впрочем, как писала « Судебно-юридическая газета

регистрация платформ в ГНС до 1 апреля 2026 года, первая отчетность – в 2027 году.

Также она обратила внимание предпринимателей, что с 2026 года цифровые платформы, предоставляющие продавцам доступ к онлайн-рынкам, обязаны:

регистрироваться в ГНС;

идентифицировать продавцов;

ежегодно отчитываться об их доходах (в отчете будут данные о гражданах, продающих товары или предоставляющих услуги через онлайн-платформы – прим. ред.);

удерживать 5% НДФЛ при определенных условиях.

Это касается как украинских, так и иностранных платформ, работающих с украинскими пользователями.

Переходный период – до 1 января 2026 года.

На чем акцентирует внимание Кабмин

Кабмин, в свою очередь, пояснил следующее относительно своего законопроекта 13232 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы».

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс, которыми предлагается:

дополнить Налоговый кодекс новой статьей «Международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы», которой определяются основные требования к установлению подотчетными операторами платформ подотчетных продавцов и подаче отчетов о доходах, полученных подотчетными продавцами через платформы, для целей Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

определить понятия, связанные с подачей отчетности о доходах, полученных через цифровые платформы;

установить обязанность для подотчетных операторов платформ:

применять меры надлежащей комплексной проверки для выявления подотчетных продавцов среди пользователей платформы;

подавать в ГНС отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления подотчетной деятельности;

подавать заявление о постановке на учет в ГНС в течение 60 календарных дней после установления оператором статуса подотчетного оператора платформы;

определить виды деятельности, являющиеся подотчетной деятельностью, а именно:

предоставление в аренду недвижимого имущества (включая жилую и коммерческую недвижимость, а также любое другое недвижимое имущество и места для парковки);

личные услуги;

продажа товаров;

предоставление в аренду транспортных средств;

установить четкий перечень информации, который будут подавать подотчетные операторы платформ в ГНС в отчете о доходах подотчетных продавцов;

ввести ответственность для операторов платформ за нарушение требований по выявлению подотчетных продавцов и подаче отчетности для автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

предоставить право физическим лицам – подотчетным продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ.

Предусмотрено, что право на налогообложение доходов от осуществления подотчетной деятельности по ставке 5% имеет налогоплательщик-резидент, достигший 18 лет и одновременно соответствующий всем следующим требованиям:

налогоплательщик имеет как минимум один текущий счет, открытый специально для целей осуществления подотчетной деятельности, и сообщает каждому подотчетному оператору платформы, с которым заключен договор о предоставлении доступа к платформе, номер (реквизиты) текущего счета, через который осуществляются расчеты при осуществлении подотчетной деятельности;

осуществляет расчеты при осуществлении подотчетной деятельности исключительно в денежной форме – наличной или безналичной – с использованием текущего счета, открытого специально для целей осуществления подотчетной деятельности;

в отношении налогоплательщика не принято решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в порядке, установленном Законом «О санкциях»;

не является самозанятым лицом в соответствии с Налоговым кодексом;

не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученный физическим лицом – подотчетным продавцом в течение календарного года от осуществления подотчетной деятельности, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;

не осуществляет продажу подакцизных товаров.

Также предусмотрено, что если физическое лицо – подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) совершило не более трех продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро за календарный год по официальному курсу гривны к евро, установленному Национальным банком Украины на 1 января отчетного налогового года, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления подотчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд.

Предусмотрено, что налоговым агентом физического лица – подотчетного продавца в отношении доходов от осуществления подотчетной деятельности является:

подотчетный оператор платформы, который начисляет (рассчитывает), выплачивает или предоставляет доход от осуществления подотчетной деятельности в пользу любого подотчетного продавца;

квалифицированный оператор платформы, который начисляет (рассчитывает), выплачивает или предоставляет доход от осуществления подотчетной деятельности в пользу подотчетного продавца, являющегося резидентом Украины. Квалифицированный оператор платформы является налоговым агентом исключительно в отношении доходов от подотчетной деятельности физических лиц – резидентов Украины.

Также предлагается внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», которыми, в частности, предусмотреть предоставление банками по запросу ГНС информации об операциях по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведений на определенную дату или за определенный период времени о операциях зачисления средств на текущие счета. Предложенные изменения касаются исключительно тех физических лиц, которые будут пользоваться льготным режимом налогообложения дохода от осуществления подотчетной деятельности, и направлены на противодействие злоупотреблениям физическими лицами льготным режимом налогообложения.

Законопроектом Государственной налоговой службе Украины запрещено предоставлять информацию о подотчетных продавцах, в частности полученную от компетентных органов иностранных государств, другим лицам, включая правоохранительные или другие государственные органы, органы местного самоуправления, юридическим и физическим лицам, кроме случаев предоставления такой информации в соответствии с требованиями действующего международного договора, содержащего положения об обмене информацией для налоговых целей. ГНС осуществляет сбор информации от подотчетных операторов платформ, хранение, защиту такой информации и передачу сведений компетентному органу иностранной юрисдикции.

Проект Закона направлен на обеспечение внедрения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и гармонизацию национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, что будет способствовать выполнению международных обязательств Украины как страны-кандидата на членство в ЕС и ОЭСР. В частности, законопроект предусматривает имплементацию положений Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и положений Директивы Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения.