Высший совет правосудия назначил на должность члена ВККС судью в отставке Игоря Кушнира

10:51, 12 августа 2025
Судейская квота в составе ВККС полностью заполнена.
Игорь Кушнир в 2017 году Источник фото: ВСП
Игорь Кушнир в 2017 году Источник фото: ВСП
Высший совет правосудия 12 августа 2025 года назначил на единственную вакантную должность члена ВККС судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке Игоря Кушнира.

Напомним, что победителями конкурса на должность члена ВККС по судейской квоте стали судья КХС ВС в отставке Игорь Кушнир (в отставке с 2020 года) и судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области Оксана Вознюк (на должность судьи назначена в 2024 году).

«Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о том, как с кандидатами на должность члена ВККС 15 июля проходили собеседования.

По итогам голосования 12 августа, голоса членов ВСП распределились следующим образом:

Оксана Вознюк – «против» проголосовали 12 членов ВСП, а «за» назначение – 2 (Алла Котелевец и Роман Маселко)

Игорь Кушнир – судью в отставке единогласно поддержали все 14 членов Совета правосудия.

Таким образом, Игорь Кушнир назначен на должность члена ВККС сроком на 4 года.

Напомним, что вакантная должность в составе ВККС возникла после того, как в марте 2024 года в отставку подал председатель Комиссии Роман Игнатов.

Автор: Вячеслав Хрипун

