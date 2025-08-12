Практика судів
Вища рада правосуддя призначила на посаду члена ВККС суддю у відставці Ігоря Кушніра

10:51, 12 серпня 2025
Суддівська квота у складі ВККС заповнена повністю.
Вища рада правосуддя призначила на посаду члена ВККС суддю у відставці Ігоря Кушніра
Ігор Кушнір у 2017 році Джерело фото: ВРП
Вища рада правосуддя 12 серпня 2025 року призначила на єдину вакантну посаду члена ВККС суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці Ігоря Кушніра.

Нагадаємо, що переможцями конкурсу на посаду члена ВККС по суддівській квоті стали суддя КГС ВС у відставці Ігор Кушнір (у відставці з 2020 року) та суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Оксана Вознюк (на посаду судді призначена у 2024 році).

«Судово-юридична газета» детально розповідала, як з кандидатами на посаду члена ВККС 15 липня відбулися співбесіди.

За підсумками голосування 12 серпня, голоси членів ВРП розподілилися наступним чином:

Оксана Вознюк – «проти» проголосували 12 членів ВРП, а «за» призначення - 2  (Алла Котелевець та Роман Маселко)

Ігор Кушнір – суддю у відставці одноголосно підтримали усі 14 членів Ради правосуддя.

Таким чином, Ігор Кушнір призначений на посаду члена ВККС строком на 4 роки.

Нагадаємо, що вакантна посада у складі ВККС виникла після того, як у березні 2024 року у відставку подав голова Комісії Роман Ігнатов.

Автор: В’ячеслав Хрипун

