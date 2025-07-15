Що розповіли Вищій раді правосуддя кандидати на посаду члена ВККС – питання виникли до обох претендентів

Суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк намагалися переконати, що саме вони достойні зайняти посаду члена ВККС.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

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Вища рада правосуддя 15 липня провела співбесіди з двома кандидатами на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів по квоті суддів.

Нагадаємо, що конкурсний відбір 30 травня 2025 року вдало подолали суддя Верховного Суду у відставці Ігор Кушнір та суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Оксана Вознюк.

Про що розповіла Оксана Вознюк

Оксана Вознюк була призначена на посаду судді лише у липні 2024 року, тобто має реальний досвід здійснення правосуддя менше ніж 1 рік.

У 2020-2024 роках Оксана Вознюк працювала на посаді помічника судді, а потім і голови Вищого антикорупційного суду Віри Михайленко.

Кандидат похвалила роботу діючого складу ВККС, зазначивши, що Комісія демонструє «потужні показники роботи».

Разом з тим, кандидатка повідомила, що хоче «допомогти Комісії та підсилити її роботу».

Діючий склад Громадської ради доброчесності, за словами Оксани Вознюк, працює краще, ніж попередні склади ГРД.

У членів Ради правосуддя виникли запитання стосовно поведінки судді у соціальних мережах. Оксана Вознюк досі має акаунт у забороненій соціальній мережі «ВКонтакте» під ім’ям «Оксана Шаталова». При цьому місцем її проживання у вказаній мережі чомусь зазначене «місто Москва».

За даними ВРП, Оксана Вознюк користувалася «ВКонтакте» навіть після заборони соціальної мережі в Україні у 2017 році.

Чоловік судді до того ж користується й іншою забороненою в Україні соціальною мережею – «Однокласники».

Як розповіла Оксана Вознюк, вона з 2021 року не має доступу до своєї сторінки «ВКонтакте». Колись вона намагалася її видалити, але їй це не вдалося.

Потім Оксані Вознюк неодноразово надходили повідомлення про злам її акаунту невідомими, які розміщували різний контент на її сторінці.

Що стосується чоловіка, то як розповіла суддя, більшість з його родичів проживають у РФ. Також у Москві проживають рідні брати матері Оксани Вознюк.

Членів ВРП зацікавило, як Оксана Вознюк, не маючи великого досвіду роботи суддею, буде оцінювати діючих суддів, які мають значно більший професійний досвід ніж вона.

«У мене гарна репутація, щоб навіть судді вищих інстанцій прислуховувалися до мене. Я вмію спілкуватися з людьми», - зазначила Оксана Вознюк.

Також члени ВРП звернули увагу, що хоча суддя працює суддею менше року (з урахуванням присяги, підготовки в НШСУ, лікарняних тощо) у 2024 році Оксана Вознюк із запізненням внесла до Єдиного реєстру судових рішень судові рішення одразу у 23 справах.

«Восени минулого року у нас в суді були проблеми зі світлом, до того ж у нас в суді велике навантаження на суддів. Наш суд – другий за навантаженням у Київській області. Наразі у мене немає проблем із строками внесення рішень до Реєстру», - розповіла Оксана Вознюк.

Оксана Вознюк повідомила, що у липні успішно захистила дисертацію і тепер очікує на отримання диплому доктора філософії у сфері права.

Крім того, суддя розповіла, що наразі пріоритетом для неї є робота саме у якості члена ВККС, хоча після закінчення строку її повноважень у Комісії, вона планує повернутися до суду.

«У мене є бажання реалізувати свої погляди на практиці, щоб на посади суддів не потрапляли випадкові особи», - наостанок повідомила Оксана Вознюк.

Про що розповів Ігор Кушнір

Ігор Кушнір є суддею Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці (з 2020 року).

Більшість запитань, на які довелося відповідати судді у відставці, були пов’язані з його раптовою відставкою у віці 43 років та зі сприйняттям ним судової реформи, яка відбувається в Україні з 2019 року.

Ігор Кушнір повідомив, що в цілому він розуміє необхідність проведення судової реформи, однак вважає, що вона йде не зовсім правильним шляхом.

«Судова реформа ймовірно потрібна , але не та реформа, яка відбувається заради процесу. Коли кажуть, що, наприклад, потрібно розпочати перевірку доброчесності суддів Верховного Суду, то це приклад реформи лише заради процесу», - розповів Ігор Кушнір.

На думку судді, кваліфікаційне оцінювання суддів, яке триває роками, призвело до звільнення не тільки «проблемних» суддів, але й багатьох фахових суддів, які могли б працювати ще не один рік.

Розповідаючи про свою відставку з посади судді Верховного Суду у 2020 році, Ігор Кушнір повідомив, що йому не сподобалося працювати під тиском з боку влади.

«Я звільнився через тиск на Верховний Суд. Я три роки працював не підіймаючи голови, але коли у 2019 році у країні змінилися влада, то Верховний Суду почали фактично переслідувати – Суд намагалися то скоротити, то переоцінити його суддів. Проти Верховного Суду велася інформаційна кампанія, розповідали, що ми є спадщиною від попередньої влади і з нами потрібно щось робити. Мені таке ставлення до Суду здавалося неприйнятним», - зазначив Ігор Кушнір.

Зараз суддя у відставці, за його словами, вже більш спокійно ставиться до подібних речей і по суті «відпустив» для себе ситуацію.

Що стосується ВККС, то на думку Ігоря Кушніра, Комісія працює на межі можливостей. При цьому до конкурсних процедур, які проводить Комісія, є певні запитання.

«Проблема полягає у тому, що наразі вибирають не найкращих кандидатів, а лише кращих кандидатів з числа тих, хто прийшов на конкурс. Склалася ситуація, коли в апеляційні спеціалізовані суди фактично немає конкурсу. Кількість претендентів в ці суди, за підсумками кваліфікаційного іспиту та співбесід, вже є меншою ніж кількість вакансій в суди», - розповів Ігор Кушнір.

Крім того, рішення ВККС, за словами судді у відставці, мають бути більш вмотивованими і не викликати сумнівів.

«Я розумію, що у ВККС багато роботи. Але мене це не лякає. Можна сказати, що я вже достатньо відпочив і готовий працювати», - повідомив Ігор Кушнір.

Рішення, хто з кандидатів все ж таки буде призначений на посаду члена ВККС, Рада правосуддя ухвалить в інший день.

Нагадаємо, що попередній конкурс на посаду члена ВККС завершився провалом, оскільки Вища рада правосуддя відмовила у призначенні обом відібраним конкурсною Комісією кандидатам.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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