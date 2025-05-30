Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Джерело фото - Конкурсна комісія з добору членів ВККС

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Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів ВККС 30 травня 2025 року визначила переможців чергового конкурсу на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів по суддівській квоті.

Відповідно до рішення Конкурсної комісії, склад ВККС можуть поповнити:

КУШНІР Ігор Анатолійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці (з 2020 року).

ВОЗНЮК Оксана Леонідівна – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Оксана Вознюк призначена на посаду судді лише у липні 2024 року, тобто має досвід здійснення правосуддя менше ніж 1 рік.

Вища рада правосуддя тепер повинна визначитися, хто з двох кандидатів буде призначений на посаду члена ВККС.

Нагадаємо, що як розповідала «Судово-юридична газета», з 13 претендентів на посаду члена ВККС по квоті суддів Конкурсна комісія допустила до співбесід чотирьох кандидатів. Співбесіди відбулися 28-29 травня.

Попередній конкурс на посаду члена ВККС, нагадаємо, завершився провалом, оскільки Вища рада правосуддя відмовила у призначенні обом відібраним конкурсною Комісією кандидатам.

Також зазначимо, що з 1 червня 2025 року перший склад Конкурсної комісії з добору членів ВККС, в якому брали участь іноземні експерти з правом «контрольного» голосу, припиняє свою діяльність через сплив терміну повноважень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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