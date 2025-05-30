Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

17:41, 30 мая 2025
Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.
Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года
Источник фото - Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов ВККС 30 мая 2025 года определила победителей очередного конкурса на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по судейской квоте.

Согласно решению Конкурсной комиссии, состав ВККС могут пополнить:

КУШНИР Игорь Анатольевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке (с 2020 года).

ВОЗНЮК Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Оксана Вознюк назначена на должность судьи только в июле 2024 года, то есть имеет опыт осуществления правосудия менее 1 года.

Высший совет правосудия теперь должен определиться, кто из двух кандидатов будет назначен на должность члена ВККС. 

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», из 13 претендентов на должность члена ВККС по квоте судей Конкурсная комиссия допустила к собеседованиям четырех кандидатов. Собеседования состоялись 28-29 мая.

Предыдущий конкурс на должность члена ВККС, напомним, завершился провалом, поскольку Высший совет правосудия отказал в назначении обоим отобранным конкурсной Комиссией кандидатам.

Также отметим, что с 1 июня 2025 года первый состав Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, в котором принимали участие иностранные эксперты с правом «контрольного» голоса, прекращает свою деятельность из-за истечения срока полномочий.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Верховный Суд Высшая квалификационная комиссия судей Украины конкурс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

Минюст США заявил, что Американская ассоциация юристов больше не будет оценивать кандидатов в судьи

Генпрокурор Пэм Бонди указала, что Американская ассоциация юристов неизменно и демонстративно отдает предпочтение кандидатам в судьи, выдвинутым от Демократической партии, поэтому теперь АВА будет отстранена от оценки будущих судей.

В НАБУ, САП и ВАКС поддерживают идею повышения пороговой суммы для ответственности за недостоверное декларирование

Как отметил представитель НАБУ, повышение суммы расхождения с 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для уголовной ответственности за недостоверное декларирование соответствует реальной экономической ситуации.

Информацию об адресах оборонных предприятий изымут из публичного доступа – комитет рекомендовал законопроект

Законопроект доработали – информация о недвижимости физических лиц останется в открытом доступе, поэтому данные об имуществе чиновников закрывать не будут.

Правительство увеличило до 100% объемы бронирования работников критически важных для ВСУ предприятий

Также введены особые условия бронирования для предприятий, охраняющих объекты ТЭК.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва