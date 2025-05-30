Известны два кандидата на должность члена ВККС по квоте судей – судья Верховного Суда в отставке и судья, которая осуществляет правосудие менее года

Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС с иностранными экспертами в составе прекращает работу.

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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов ВККС 30 мая 2025 года определила победителей очередного конкурса на вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по судейской квоте.

Согласно решению Конкурсной комиссии, состав ВККС могут пополнить:

КУШНИР Игорь Анатольевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке (с 2020 года).

ВОЗНЮК Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Оксана Вознюк назначена на должность судьи только в июле 2024 года, то есть имеет опыт осуществления правосудия менее 1 года.

Высший совет правосудия теперь должен определиться, кто из двух кандидатов будет назначен на должность члена ВККС.

Напомним, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», из 13 претендентов на должность члена ВККС по квоте судей Конкурсная комиссия допустила к собеседованиям четырех кандидатов. Собеседования состоялись 28-29 мая.

Предыдущий конкурс на должность члена ВККС, напомним, завершился провалом, поскольку Высший совет правосудия отказал в назначении обоим отобранным конкурсной Комиссией кандидатам.

Также отметим, что с 1 июня 2025 года первый состав Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, в котором принимали участие иностранные эксперты с правом «контрольного» голоса, прекращает свою деятельность из-за истечения срока полномочий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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