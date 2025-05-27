На посаду члена ВККС по квоті суддів є чотири кандидати: список претендентів

Співбесіди відбудуться 28-29 травня, але відбір кандидатів вже традиційно можна вважати дивним.

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Конкурсна комісія з добору членів ВККС визначила чотирьох претендентів на вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів по квоті суддів.

Співбесіди з бажаючими поповнити лави ВККС відбудуться 28 та 29 травня 2025 року.

Нагадаємо, що всього документи для участі у відборі подали 13 претендентів на посаду члена ВККС.

Вибір Конкурсною комісією з числа усіх кандидатів лише чотирьох конкретних претендентів, вже традиційно викликає певні запитання.

Справа в тому, що дві відібрані Конкурсною комісією претендентки на посади членів ВККС мають досвід здійснення правосуддя менше одного року, а ще одна кандидатка прямо зараз бере участь у конкурсі на посаду судді апеляційного суду, який проводить ВККС.

До співбесід з Конкурсною комісією допущені:

1. КУШНІР Ігор Анатолійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці.

У відставку Ігор Кушнір звільнився ще 15 вересня 2020 року. Після відставки Ігор Кушнір у 2023 році намагався обратися членом Вищої ради правосуддя по квоті XIX З’їзду суддів, однак не отримав достатньої підтримки від делегатів з’їзду.

У 2024 році Ігор Кушнір намагався стати суддею Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів, однак добровільно припинив участь у конкурсі, не дочекавшись співбесіди з Дорадчою групою експертів.

Цікаво, що у 2024 році Ігор Кушнір також намагався стати і членом ВККС, однак все та ж Конкурсна комісія навіть не допустила його до співбесід.

2. ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

Вікторія Голуб вже двічі брала участь у конкурсі на посаду члена ВККС, однак члени Конкурсної комісії без будь-яких пояснень не допускали її навіть до співбесід. Такий підхід викликав критику дій Комісії зі сторони Вікторії Голуб.

Також слід зазначити, що Вікторія Голуб є претендентом на посаду судді апеляційного адміністративного суду і 6 травня вдало пройшла співбесіду з ВККС. Таким чином, у перспективі може виникнути конфлікт інтересів, оскільки може скластися ситуація, коли Вікторія Голуб буде отримувати рекомендацію для призначення на посаду судді апеляційного суду від тієї ж ВККС.

3. КРАВЧЕНКО Ярослава Володимирівна – суддя Солом’янського районного суду міста Києва.

Зазначимо, що на посаду судді Ярослава Кравченко була призначена лише у травні 2024 року.

До призначення на посуду судді Ярослава Кравченко працювала керівником управління НАБУ по роботі з громадськістю. А у 2023-2024 роках Ярослава Кравченко була національним експертом з реформи органів прокуратури проекту іноземної технічної допомоги IDLO.

Втім, якщо Ярослава Кравченко вдало пройде співбесіду з Конкурсною комісією, то це може бути перший в історії судової влади України випадок, коли реальним претендентом на посаду члена ВККС є суддя, яка має стаж здійснення правосуддя менше одного року (з моменту складання присяги судді).

4. ВОЗНЮК Оксана Леонідівна – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

Як і Ярослава Кравченко, суддя Оксана Вознюк має досвід здійснення правосуддя менше одного року, адже на посаду судді вона була призначена у липні 2024 року.

До 2024 року Оксана Вознюк працювала на посаді помічника судді Вищого антикорупційного суду.

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.

Попередній конкурс на посаду члена ВККС, нагадаємо, повністю провалився, оскільки у січні 2025 року Вища рада правосуддя відмовила у призначенні обом відібраним Конкурсною комісією кандидатам.

Автор В’ячеслав Хрипун

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