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Кандидати на посаду члена ВККС по суддівській квоті – повний список претендентів

17:34, 6 березня 2025
На єдину вакантну посаду члена ВККС претендують 13 суддів та суддів у відставці.
Кандидати на посаду члена ВККС по суддівській квоті – повний список претендентів
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Конкурсна комісія з добору членів ВККС 6 березня 2025 року затвердила перелік кандидатів на єдину вакантну посаду члена ВККС по суддівській квоті.

Всього Конкурсна комісія визначила 13 кандидатів на посаду члена ВККС.

На посаду члена ВККС претендують наступні кандидати:

Місцеві загальні суди

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя (відряджений до складу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області).

Придатко Віталій Миколайович – суддя Кролевецького районного суду Сумської області

Місечко Микола Миколайович – суддя Оболонського районного суду міста Києва

Пелих Олександр Олександрович – суддя Старобільського районного суду Луганської області (відряджений до складу Воловецького районного суду Закарпатської області)

Гаєва Людмила Вадимівна – суддя Приморського районного суду міста Одеси

Вознюк Оксана Леонідівна – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (суддя призначена на посаду лише у липні 2024 року)

Кравченко Ярослава Володимирівна – суддя Солом’янського районного суду міста Києва (суддя призначена на посаду лише у травні 2024 року)

Кузь Василь Ярославович – суддя Франківського районного суду міста Львова 

Окружні адміністративні суди

Голуб Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду

Рищенко Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

Судді у відставці

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці

Бурлака Ірина Василівна – суддя Харківського апеляційного суду у відставці

Оксюта Тарас Григорович – суддя Солом’янського районного суду міста Києва у відставці (наразі експерт з комунікацій проекту іноземної матеріально-технічної допомоги IDLO)

Зазначимо, що попередній конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів та суддів у відставці повністю провалився

21 січня 2025 року Вища рада правосуддя відмовила у призначенні на посаду члена ВККС обом претендентам, відібраним Конкурсною комісією.

Нагадаємо, що документи кандидати на посаду члена ВККС з числа суддів або суддів у відставці могли подати з 10 лютого по 3 березня 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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