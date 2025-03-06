Кандидаты на должность члена ВККС по судейской квоте – полный список претендентов

На единственную вакантную должность члена ВККС претендуют 13 судей и судей в отставке.

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Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС 6 марта 2025 года утвердила перечень кандидатов на единственную вакантную должность члена ВККС по судейской квоте.

Всего Конкурсная комиссия определила 13 кандидатов на должность члена ВККС.

На должность члена ВККС претендуют следующие кандидаты:

Местные общие суды

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Ильичевского районного суда города Мариуполя (откомандирован в состав Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области).

Придатко Виталий Николаевич – судья Кролевецкого районного суда Сумской области

Мисечко Николай Николаевич – судья Оболонского районного суда города Киева

Пелих Александр Александрович – судья Старобельского районного суда Луганской области (откомандирован в состав Воловецкого районного суда Закарпатской области)

Гаева Людмила Вадимовна – судья Приморского районного суда города Одессы

Вознюк Оксана Леонидовна – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области (судья назначена на должность только в июле 2024 года)

Кравченко Ярослава Владимировна – судья Соломенского районного суда города Киева (судья назначена на должность только в мае 2024 года)

Кузь Василий Ярославович – судья Франковского районного суда города Львова

Окружные административные суды

Голубь Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда

Рыщенко Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда

Судьи в отставке

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке

Бурлака Ирина Васильевна – судья Харьковского апелляционного суда в отставке

Оксюта Тарас Григорьевич – судья Соломенского районного суда города Киева в отставке (в настоящее время эксперт по коммуникациям проекта иностранной материально-технической помощи IDLO)

Напомним, что предыдущий конкурс на должность члена ВККС по квоте судей и судей в отставке полностью провалился.

21 января 2025 года Высший совет правосудия отказал в назначении на должность члена ВККС обоим претендентам, отобранным Конкурсной комиссией.

Напомним, что документы кандидаты на должность члена ВККС из числа судей или судей в отставке могли подать с 10 февраля по 3 марта 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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