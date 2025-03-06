Задание – посадить обе стороны за стол переговоров – Кит Келлог

Спецпредставитель Кит Келлог выступил на Совете по международным отношениям относительно видения США, как может закончиться война.

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Президент США Дональд Трамп видит своим заданием посадить обе стороны за стол переговоров, и он не желает занимать чью-то сторону. Об этом отметил специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог в своем выступлении на Совете по международным отношениям в Вашингтоне относительно того, как может закончиться война.

Он отметил, что приостановление поставок оружия Украине должно стимулировать Украину к началу переговоров относительно урегулирования войны.

Участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижение справедливого и устойчивого мира, обеспечение его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, причиненных войной.

Следует заметить, что на мероприятии после Келлога также выступают бывший глава МИД Павел Климкин, представитель (исполнительный директор) от Украины в МВФ Владислав Рашкован, а также бывший министр финансов Наталия Яресько.

Автор: Наталя Мамченко

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