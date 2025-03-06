Орбан заявил, что не будет блокировать усилия по усилению обороноспособности ЕС

Виктор Орбан согласился на усиление обороны ЕС.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что не будет блокировать усилия по укреплению обороноспособности блока.

На своей странице в соцсети Х он сообщил, что существует согласие о необходимости укрепления европейской обороны.

«Мои встречи во Франции подтвердили, что, хотя мы можем расходиться во мнениях относительно условий мира, мы согласны с тем, что должны укреплять обороноспособность европейских стран, и эти усилия должны расширить полномочия государств-членов, а не брюссельских бюрократов», - заявил он.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», премьер-министр Польши Туск поддержал идею Макрона по расширению ядерного потенциала для защиты ЕС.

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