Прем’єр-міністр Польщі Туск підтримав ідею Макрона розширити ядерний потенціал для захисту ЄС

Лідери ЄС зібралися у Брюсселі, щоб обговорити оборону – Туск підтримав ідею Макрона про «ядерну парасольку».

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на саміті у Брюсселі 6 березня заявив журналістам, що ідея президента Франції Емманюеля Макрона розширити свій ядерний потенціал для захисту європейських союзників «варта розгляду». Про це повідомляє Bloomberg.

Туск сказав, що план не новий і вже обговорювався на попередніх зустрічах з президентом Макроном. «Усе, що допомогло б захистити Європу, має бути на столі», сказав польський прем’єр, країна якого головує в ЄС до кінця червня 2025 року.

Разом з тим, план Макрона був прохолодно сприйнятий деякими іншими лідерами ЄС, такими як словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий говорити про можливість захисту «ядерною парасолькою» Франції інших європейських союзників.

В свою чергу, у Росії назвали ядерну риторику Макрона «небезпечною».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн по прибуттю на саміт ЄС заявила, що Європа «стикається з очевидною і безпосередньою загрозою» та наголосила на важливості сьогоднішнього саміту для збільшення оборонних витрат на континенті.

Нагадаємо, що Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Урсула фон дер Ляєн 4 березня запропонувала створити новий фонд для збільшення військових витрат у всьому Європейському Союзі. Вона запропонувала дозволити країнам ЄС залучити до 150 мільярдів євро позик у рамках плану з п’яти частин щодо збільшення витрат на оборону. Вона представила план «Переозброїти Європу», щоб розблокувати до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону протягом наступних років.

Разом з тим, як раніше повідомляло Politico, у країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі. Її підхід уже викликав невдоволення в минулому: під час пандемії COVID-19 вона централізувала закупівлю вакцин. Це принесло їй прізвисько «Королева Урсула», і тепер країни ЄС не хочуть, щоб подібне повторилося у сфері оборони.

Автор: Наталя Мамченко

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