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Лідери ЄС побоюються розширення влади Урсули фон дер Ляєн у питаннях оборонних витрат Євросоюзу – Politico

13:58, 3 березня 2025
У країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі.
Лідери ЄС побоюються розширення влади Урсули фон дер Ляєн у питаннях оборонних витрат Євросоюзу – Politico
Фото: Hürriyet Daily News
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На екстреному саміті лідерів ЄС 6 березня головним питанням стане оборонна політика та витрати на безпеку. Однак європейські країни побоюються, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спробує розширити свої повноваження у нових сферах та посилити вплив Єврокомісії у питаннях оборони. Про це повідомляє Politico.

Так, ЄС готується до різкого збільшення військових витрат, але для країн-членів це не лише питання грошей.

«Екстрений саміт лідерів ЄС, запланований на 6 березня, мав стати демонстрацією єдності перед загрозою ослаблення військової присутності США в Європі. Але натомість він може призвести до політичного протистояння між Єврокомісією та національними урядами», – зазначає видання.

Багато лідерів країн побоюються, що фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі. Її підхід уже викликав невдоволення в минулому: під час пандемії Covid-19 вона централізувала закупівлю вакцин. Це принесло їй прізвисько «Королева Урсула», і тепер країни ЄС не хочуть, щоб подібне повторилося у сфері оборони.

«Оборона – це, передусім, національна відповідальність», – заявив один із європейських дипломатів, пояснюючи небажання передавати контроль над фінансуванням озброєння Єврокомісії. Особливо насторожено до цих ініціатив ставляться Польща та Фінляндія.

«Польща чітко заявляє, що хоче вирішувати це питання поза межами Єврокомісії», – сказав інший дипломат. Водночас він додав, що за цим можуть ховатися й інші мотиви – країни не хочуть, щоб Брюссель вказував їм, як розпоряджатися своїми військовими бюджетами.

Очікується, що на саміті 6 березня Урсула фон дер Ляєн представить «комплексний план переозброєння Європи». Politico зазначає, що чернетка документа, підготовлена до зустрічі, закликає Єврокомісію надати країнам більше бюджетної гнучкості «без затримок», а також запропонувати «додаткові джерела фінансування» для оборони на рівні ЄС. Серед пропозицій – можливість перенаправлення коштів із фондів, призначених для регіонального розвитку.

Фон дер Ляєн також запропонує пом'якшити суворі бюджетні правила ЄС, щоб виключити військові витрати з обмежень щодо дефіциту бюджету.

Однак країни ЄС не можуть дійти згоди щодо деталей. Фінансово консервативні держави, такі як Німеччина та Нідерланди, вважають, що нові бюджетні послаблення мають поширюватися лише на країни, які вже витрачають понад 2% ВВП на оборону – це стало б стимулом для інших.

Цей підхід викликає обурення у країн, чиї військові бюджети поки що не досягли цього рівня, зокрема в Італії та Іспанії.

«Це абсурд, бо не дозволяє країнам, яким найбільше потрібно збільшувати витрати, це робити», – заявив один із високопосадовців ЄС.

Одна з запропонованих альтернатив – розширити визначення оборонних витрат у правилах ЄС, щоб країни самостійно вирішували, які вкладення можна виключити з бюджетних обмежень. Це дозволило б обмежити контроль Єврокомісії над військовими витратами.

Інший варіант – створення окремого оборонного фонду, незалежного від ЄС, до якого могли б приєднатися, наприклад, Велика Британія та Норвегія. Це усунуло б необхідність схвалення всіма 27 країнами ЄС, включно з Угорщиною, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан може заблокувати будь-яке спільне рішення.

Таким чином, підсумувало видання, екстрений саміт ЄС може перетворитися на боротьбу за контроль над оборонними фінансами між Єврокомісією та національними урядами. З одного боку, Брюссель прагне посилити свою роль у координації військових витрат, з іншого – країни намагаються зберегти незалежність у цих питаннях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після європейського оборонного саміту Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС має зібрати 200 мільярдів для посилення своїх оборонних можливостей.

Європейська рада збереться 6 березня, щоб обговорити військовий пакет для України в розмірі 20 мільярдів євро і кроки щодо збільшення витрат на оборону, включаючи потенційне послаблення фіскальних правил.

Автор: Наталя Мамченко

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ЄС фінанси оборона Євросоюз

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Лідери ЄС побоюються розширення влади Урсули фон дер Ляєн у питаннях оборонних витрат Євросоюзу – Politico

У країнах ЄС побоюються, що Урсула фон дер Ляєн скористається ситуацією, щоб зосередити контроль над оборонними фінансами в Брюсселі.

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