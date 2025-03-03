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На Львівщині матір підлітка, який п'яним стріляв із пістолета і поранив людину, заплатить 850 гривень штрафу

21:01, 3 березня 2025
Підліток у стані сп’яніння вистрілив із пневматичного пістолета та поранив перехожого.
На Львівщині матір підлітка, який п'яним стріляв із пістолета і поранив людину, заплатить 850 гривень штрафу
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На Львівщині підліток у стані алкогольного сп'яніння стріляв з пневматичного пістолета і поранив людину. Матір хлопця сплатить штраф у 850 гривень. Постанову у справі 456/1027/25 оприлюднив Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що інцидент трапився 2 лютого 2025 року у селі Лисовичі на вул. Довбуша, 1.

Підліток перебував у стані алкогольного сп’яніння у громадському місці та здійснив постріл з пневматичного пістолета, в результаті чого влучив у ногу потерпілого.

Матір хлопця на судове засідання не з’явився, однак в протоколі зазначила, щоб розгляд справи проводили за її відсутності, свою вину визнала.

Суд визнав винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та оштрафував на 850 грн. Також вона має сплатити судовий збір – 606 грн.

Штраф потрібно сплатити не пізніше, як через 15 днів з дня вручення відповідної постанови.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Стрийський міськрайонний суд Львівської області протягом 10 днів з дня її винесення.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги.

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