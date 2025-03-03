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Оператори, інженери, IT-фахівці – як долучитися до «Лінії дронів»

19:13, 3 березня 2025
В Україні запустили проєкт «Лінія дронів» для розвитку підрозділів БПЛА.
Оператори, інженери, IT-фахівці – як долучитися до «Лінії дронів»
Фото: mod.gov.ua
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В Україні стартував масштабний проєкт «Лінія дронів», ініційований Президентом України. Його мета – розвиток передових підрозділів безпілотних систем та масштабування їхнього бойового досвіду у Збройних силах України, повідомляє Міноборони.

У межах проєкту буде створена мережа спеціалізованих частин, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та підготовку. Долучитися можуть як військові, так і цивільні фахівці.

Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив, що «Лінія дронів» дозволить створити «killzone» на відстані 10-15 км, що ускладнить просування ворога та забезпечить підтримку піхоти з повітря.

Проєкт отримав 4,6 млрд грн додаткового фінансування від Міноборони, які підуть на закупівлю дронів, засобів РЕБ, транспорту та іншого необхідного обладнання.

До ініціативи вже долучилися провідні підрозділи БПЛА: РАРОГ, К-2, ФЕНІКС, АХІЛЛЕС та ПТАХИ МАДЯРА. Подати заявку можна через сайт droneline.army.gov.ua, гарячу лінію 0 800 301 314, а також у застосунках Дія та Армія+.

Відібрані кандидати пройдуть спеціалізоване навчання, яке включатиме тактичну підготовку, освоєння безпілотних комплексів і методи боротьби з ворожими дронами. До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями.

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Міноборони дрон

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