Операторы, инженеры, IT-специалисты – как присоединиться к «Линии дронов»

В Украине запустили проект «Линия дронов» для развития подразделений БПЛА.

Фото: mod.gov.ua

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В Украине стартовал масштабный проект «Линия дронов», инициированный Президентом Украины. Его цель - развитие передовых подразделений беспилотных систем и масштабирование их боевого опыта в Вооруженных силах Украины, сообщает Минобороны.

В рамках проекта будет создана сеть специализированных частей, которые получат современное оснащение, необходимые ресурсы и подготовку. Приобщиться могут как военные, так и гражданские специалисты.

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что «Линия дронов» позволит создать «killzone» на расстоянии 10-15 км, что затруднит продвижение врага и обеспечит поддержку пехоты с воздуха.

Проект получил 4,6 млрд грн дополнительного финансирования от Минобороны, которые пойдут на закупку дронов, средств РЭБ, транспорта и другого необходимого оборудования.

К инициативе уже присоединились ведущие подразделения БПЛА: РАРОГ, К-2, ФЕНИКС, АХИЛЛЕС и ПТАХИ МАДЯРА. Подать заявку можно через сайт droneline.army.gov.ua, горячую линию 0 800 301 314, а также в приложениях Дія и Армия+.

Отобранные кандидаты пройдут специализированное обучение, которое будет включать тактическую подготовку, освоение беспилотных комплексов и методы борьбы с вражескими дронами. К проекту могут присоединиться операторы БПЛА, инженеры, ИТ-специалисты, медики и другие специалисты, готовые работать с передовыми технологиями.

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