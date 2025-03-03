Российскую блогершу-инфоциганку Елену Блиновскую отправили в СИЗО за уклонение от уплаты налогов

Блогера обвинили в уклонении от налогов на миллиард рублей.

Фото: СМИ

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Замоскворецкий районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты более одного миллиарда рублей налогов и отмывании денег. Она будет находиться в СИЗО как минимум до 24 апреля 2024 года, сообщают росСМИ.

Следственный комитет РФ объяснил свое ходатайство тем, что Блиновская неоднократно нарушала условия домашнего ареста. В частности, она общалась со свидетелем по делу и устроила новогоднюю вечеринку в своем доме.

Сама блогер отрицает нарушения и утверждает, что не знала о статусе свидетеля, с которым контактировала. Она также подчеркнула, что не имела возможности узнать о возможном нарушении закона.

«У меня не было возможности узнать, что я нарушаю закон», - заявила блогерша.

Ранее, 28 апреля 2023 года, суд избрал для Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь, из-за нарушения его условий, ее перевели в следственный изолятор.

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