Австрия получила нового канцлера — Кристиан Штокер возглавил трехпартийное правительство

Член Австрийской народной партии Кристиан Штокер был приведен к присяге в качестве федерального канцлера.

Фото: REUTERS

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В Австрии официально принёс присягу новый федеральный канцлер – Кристиан Штокер, член Австрийской народной партии. Об этом сообщает Associated Press.

Штокер возглавит правительство, в состав которого впервые вошли представители сразу трех политических сил: АНП, Социал-демократической партии и либеральной NEOS. Достичь соглашения им удалось только со второй попытки, поскольку ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) одержала победу на парламентских выборах в сентябре, указывает агентство.

Примечательно, что 64-летний Кристиан Штокер ранее не занимал никаких правительственных постов и даже не баллотировался на должность канцлера во время выборов.

Пост вице-канцлера занял лидер Социал-демократической партии Андреас Баблер, а главой Министерства иностранных дел стала лидер NEOS Беате Майнль-Райзингер.

На выборах в сентябре 2024 года Австрийская партия свободы получила 29% голосов, став победителем. АНП заняла второе место с 26%, а Социал-демократическая партия получила 21%, расположившись на третьей позиции.

Как сообщалось ранее, в начале января канцлер Австрии Карл Негаммер объявил о намерении уйти в отставку после неудачных переговоров по формированию коалиции без участия ультраправой Австрийской партии свободы.

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