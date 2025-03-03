Австрія отримала нового канцлера — Крістіан Штокер очолив трипартійний уряд

Член Австрійської народної партії Крістіан Штокер був приведений до присяги як федеральний канцлер.

Фото: REUTERS

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австрії офіційно склав присягу новий федеральний канцлер – Крістіан Штокер, член Австрійської народної партії. Про це повідомляє Associated Press.

Штокер очолить уряд, до якого вперше увійшли представники одразу трьох політичних сил: АНП, Соціал-демократичної партії та ліберальної NEOS. Вони змогли досягти згоди лише з другої спроби, оскільки ультраправа Австрійська партія свободи (АПС) здобула перемогу на парламентських виборах у вересні, вказує агентство.

Цікаво, що 64-річний Крістіан Штокер раніше не обіймав жодних урядових посад і навіть не висував свою кандидатуру на пост канцлера під час виборів.

Посаду віцеканцлера отримав лідер Соціал-демократичної партії Андреас Баблер, а очільницею Міністерства закордонних справ стала очільниця NEOS Беате Майнль-Райзінгер.

На виборах у вересні 2024 року Австрійська партія свободи здобула 29% голосів, ставши переможцем. АНП зайняла другу позицію з 26%, а Соціал-демократична партія отримала 21%, посівши третє місце.

Як повідомлялося, на початку січня канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про намір подати у відставку після невдалих переговорів щодо формування коаліції без участі ультраправої Австрійської партії свободи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.