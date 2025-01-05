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Канцлер Австрії Карл Негаммер йде у відставку після провалу коаліційних переговорів

09:26, 5 січня 2025
Після тривалих переговорів з соціал-демократами досягнути домовленості щодо ключових питань не вдалося.
Канцлер Австрії Карл Негаммер йде у відставку після провалу коаліційних переговорів
Фото: Getty Images
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Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про намір подати у відставку після невдалих переговорів щодо формування коаліції без участі ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ). Про це він повідомив у відеозверненні, цитує «Європейська правда».

Негаммер, який є лідером Австрійської народної партії (ÖVP), зазначив, що переговори з соціал-демократами (SPÖ) тривали «довго і чесно», але досягнути домовленості щодо ключових питань не вдалося. Канцлер підкреслив, що його партія не погодиться на заходи, які можуть негативно вплинути на пільги та бізнес, а також виступає проти нових податків.

«Народна партія дотримується своїх обіцянок: Ми не погодимося на заходи, спрямовані проти пільг та бізнесу, а також на нові податки. Тому ми завершуємо переговори з SPÖ і не будемо їх продовжувати», – заявив Негаммер.

Він також анонсував, що найближчими днями подасть у відставку з посади канцлера та лідера своєї партії, щоб забезпечити впорядкований перехід влади.

Соціал-демократична партія Австрії підтвердила провал коаліційних переговорів, звинувативши консерваторів у прагненні заощадити на пенсіях та зарплатах вчителів і поліцейських.

У свою чергу, лідер Австрійської партії свободи Герберт Кікль заявив, що стратегія уникнення співпраці з ультраправими зазнала невдачі, порівнявши ситуацію з коаліційними проблемами в Німеччині. Він також звинуватив президента Австрії Александра Ван дер Беллена в тому, що він несе відповідальність за хаос і втрачений час у процесі переговорів.

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Австрія

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