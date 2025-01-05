Канцлер Австрии Карл Негаммер уходит в отставку после провала коалиционных переговоров

После длительных переговоров с социал-демократами достичь договоренности по ключевым вопросам не удалось.

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Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил о намерении подать в отставку после неудачных переговоров по формированию коалиции без участия ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ). Об этом он сообщил в видеообращении, цитирует «Европейская правда».

Негаммер, который является лидером Австрийской народной партии (ÖVP), отметил, что переговоры с социал-демократами (SPÖ) продолжались «долго и честно», но достичь договоренности по ключевым вопросам не удалось. Канцлер подчеркнул, что его партия не согласится на меры, которые могут негативно повлиять на льготы и бизнес, а также выступает против новых налогов.

«Народная партия придерживается своих обещаний: Мы не согласимся на меры, направленные против льгот и бизнеса, а также на новые налоги. Поэтому мы завершаем переговоры с SPÖ и не будем их продолжать», - заявил Негаммер.

Он также анонсировал, что в ближайшие дни подаст в отставку с должности канцлера и лидера своей партии, чтобы обеспечить упорядоченный переход власти.

Социал-демократическая партия Австрии подтвердила провал коалиционных переговоров, обвинив консерваторов в стремлении сэкономить на пенсиях и зарплатах учителей и полицейских.

В свою очередь, лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль заявил, что стратегия избежания сотрудничества с ультраправыми потерпела неудачу, сравнив ситуацию с коалиционными проблемами в Германии. Он также обвинил президента Австрии Александра Ван дер Беллена в том, что он несет ответственность за хаос и потерянное время в процессе переговоров.

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